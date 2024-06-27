العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل نتنياهو (صور)

أفادت الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الخميس بأنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وقالت قناة "14" العبرية إن الأمر خطير بالفعل حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية.

وأفادت القناة العبرية بأن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

وتشهد عدة مناطق في إسرائيل خاصة في تل أبيب، تظاهرات وإغلاق شوارع مركزية منذ صباح الخميس تسببت باختناقات مرورية.

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ويتوقع أن تتصاعد هذه الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية والمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم تظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس وقيسارية.

كما دعت منظمات الاحتجاجات إلى مظاهرة قبالة مقر الهستدروت في تل أبيب للمطالبة بالإعلان عن إضراب عام.

من جهتها تعتزم عائلات القتلى الإسرائيليين خلال الحرب على غزة وعائلات الرهائن تقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT + قناة "14" العبرية