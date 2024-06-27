قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نحن على يقين بأنه سيتم حسم مصير حماس في قطاع غزة قريبا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية في منطقة الشجاعية في غزة للمرة الثالثة تستهدف تفكيك بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية.

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وتمت مداهمة المنطقة بعد معلومات استخباراتية بأن عناصر حماس شرعوا في إعادة بسط سيطرتهم على حي الشجاعية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في المنطقة منذ بدء الحرب.

وأعرب قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار في كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام دورة للطيران يوم الخميس عن يقينه بأنه سيتم حسم مصير حماس في غزة قريبا.

وأضاف أن إسرائيل جاهزة لمواجهة حزب الله على الحدود الشمالية وأن لديها الوسائل والقدرات اللازمة وتتمتع بنفس طويل ومعنويات قتالية عالية.

ودعا منسق أعمال الحكومة والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية سكان الشجاعية والأحياء المجاورة إلى الانتقال جنوبا على وجه السرعة حيث المناطق الآمنة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية