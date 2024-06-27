لوبان: ماكرون لن يتمكن من إرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت رئيسة حزب التجمع الوطني البرلماني الفرنسي مارين لوبان في مقابلة مع صحيفة "لو تيليغرام" أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يتمكن من إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا تغير رئيس الوزراء.

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ونقلت "لو تيليغرام" عن لوبان قولها: "إن لقب القائد الأعلى الذي يطلق على رئيس فرنسا هو لقب فخري، لا، رئيس وزراء البلاد هو الذي يتحكم في خزانة الدولة". وأضافت أن زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مستعد لرسم الخطوط الحمراء في هذا المنصب.

وأشارت لوبان إلى أنه "في حالة أوكرانيا، لن يتمكن الرئيس من إرسال قوات إلى هناك".

وقد تقدم حزب التجمع الوطني اليميني في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت 9 يونيو الجاري، بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس ماكرون، حيث حصل الحزب على 31.36% من الأصوات. وأعلن ماكرون بعد ذلك حل الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين: 30 يونيو و7 يوليو. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب التجمع الوطني، في حين قد يحصل الائتلاف الرئاسي على أقل من 20% من الأصوات.

المصدر: لو تيليغرام