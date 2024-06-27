إصابة شرطي يوناني كان يحرس منزل أحد كبار القضاة في هجوم بزجاجة مولوتوف

أفادت السلطات اليونانية بأن ضابط شرطة كان يحرس منزل أحد كبار القضاة نقل إلى المستشفى مصابا بحروق بعد هجوم بزجاجة مولوتوف في أثينا في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إن "مجهولين لاذوا بالفرار بعد إلقاء قنابل بنزين على الضابط، وكان الأخير الذي أصيب بجروح في الوجه والذراع متمركزا خارج منزل رئيسة المحكمة العليا إيوانا كلابا الذي لم يتضرر".

وأضافت الشرطة "لحقت أضرار بالغة بسيارة شرطة قريبة من مكان الحادث".

من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس الهجوم، وقال إن اعتقال الجناة يمثل "أولوية مطلقة للسلطات".

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم الذي وقع قبل الفجر في إحدى ضواحي المدينة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

المصدر: "أسوشيتد برس"