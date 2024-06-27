مصدر دبلوماسي يكشف موعد زيارة محمود عباس لروسيا

كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "ريا نوفوستي" عن موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا.

وأكد المصدر أن موعد زيارة عباس إلى موسكو "تقريبا في شهر أغسطس".

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وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المواعيد الدقيقة لزيارة عباس لروسيا قد تم الاتفاق عليها بالفعل.

وفي وقت سابق، اجتمع عباس في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف على هامش القمة العربية الـ33.

كما تطرق الرئيس الفلسطيني إلى "العدوان الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمتمثل باستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس".

المصدر: نوفوستي