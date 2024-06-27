المعارضة التركية: لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد وسنأخذ زمام المبادرة لحل المشكلة السورية

قال أوزغور أوزال، زعيم المعارضة التركية "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية "سنجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان".

وأشار إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وفي وقت سابق، أكد أوزال على "ضرورة الحوار مع الرئيس السوري وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب" وفق صحيفة "ترك برس".

وفي منتصف يونيو الجاري، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ بداية استضافة البلاد لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا خلال اجتماع تقييمي عقده مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة إن "عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم تجاوز 650 ألف شخص".

وذكر وزير الداخلية التركي أن "هناك 3 ملايين و114 ألفا و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، ومليون و125 ألفا و623 شخصا يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفا و528 أجنبيا تحت الحماية الدولية، أي ما مجموعه 4 ملايين و474 ألفا و250 أجنبيا لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا.

المصدر: RT