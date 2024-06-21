"غالبيتهم من السوريين".. الداخلية التركية تصحح "أخبارا كاذبة" عن أعداد اللاجئين في إسطنبول

نشرت وزارة الداخلية التركية إحصاءات لأعداد اللاجئين والأجانب المقيمين في مدينة إسطنبول ردا على أخبار زعمت أنه يقطن إسطنبول وحدها أكثر 2.5 مليون لاجئ.

وذكرت إدارة الهجرة في مدينة إسطنبول أنه وفق الأرقام الرسمية حتى تاريخ اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، يوجد أو يقيم في المدينة مليون و87 ألفا و17 أجنبيا.

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وأضافت: "من بينهم 612530 سوريا ضمن بند الحماية المؤقتة، و 3252 أجنبيا ضمن بند الحماية الدولية.

وتابعت إدارة الهجرة: "فيما بلغ عدد الأجانب المقيمين بتصريح إقامة في المدينة 553153 أجنبيا".

وناشدت الداخلية التركية المواطنين بعدم الوثوق بالمنشورات التخمينية لأعداد الأجانب، والتي لا تعكس الحقيقة.

المصدر: RT