رئيس الكونغو يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو (فيديو)

وضع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يقوم بزيارة لموسكو إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر.

وتم وضع العلم الوطني الكونغولي على الإكليل بالإضافة إلى شريط مكتوب عليه بأحرف ذهبية "التعازي الأبدية".

ووصل رئيس الكونغو إلى روسيا يوم الثلاثاء مع وفد رفيع المستوى وتستمر زيارته حتى 29 يونيو الجاري.

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس جمهورية الكونغو وسام الشرف لمساهمته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT