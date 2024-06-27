وزير الداخلية الروسي يدعو في مقر الأمم المتحدة لتقييم الهجوم الأوكراني على القرم بصواريخ أمريكية

بحث وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، مع جان بيير لاكروا نائب أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، نشاط الشرطة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أفادت بذلك المتحدثة الرسمية باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك، وذكرت أن اللقاء تم في مقر الأمم المتحدة.

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وكتبت فولك على قناتها في تيلغرام: "وصل اليوم إلى نيويورك وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، للمشاركة في لقاء القمة الرابعة لرؤساء هيئات الشرطة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وذكرت المتحدثة، أن الوزير الروسي أعرب عن شكره للجهة المشرفة على تنظيم الفعالية على دعوته للمشاركة في القمة الدورية لرؤساء إدارات الشرطة في الدول الأعضاء في المنظمة، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الملحة لأنشطة عناصر الشرطة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا للمتحدثة، دعا الوزير الروسي إلى تقييم مناسب من قبل الأمم المتحدة "للجريمة الوحشية الدورية التي نفذها نظام كييف، بقصفه شبه جزيرة القرم بالصواريخ الأمريكية في 23 يونيو ما أسفر عن مقتل وجرح الكثير من المدنيين. وأعرب الوزير عن ثقته بأنه ستتم معاقبة جميع المسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية.

وأكد كولوكولتسيف أن وزارة الداخلية الروسية تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فعالية بعثات حفظ السلام ومستوى تدريب عناصر الشرطة المشاركين في قوات حفظ السلام الأممية. وذكر أن روسيا تواصل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتدريب رجال الشرطة الروس والأجانب للمشاركة في عمليات حفظ السلام.

وطرح الوزير كذلك، موضوع ظهور المشاعر المعادية لروسيا في العالم وتصرفات عدد من الدول لتسييس المنصات الدولية القائمة. وأشار إلى وجود محاولات من بعض الدول الغربية لاستبعاد روسيا من الإنتربول، وهو ما يخالف جميع الوثائق القانونية لهذه المنظمة الدولية. وتطرق الوزير كذلك إلى القرار غير المبرر قانونيا الصادر عن فرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة غسل الأموال، بشأن تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة.

المصدر: تاس