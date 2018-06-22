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واشنطن تمنح وزير الداخلية الروسي تأشيرتها رغم خضوعه لعقوباتها

أخبار روسيا

واشنطن تمنح وزير الداخلية الروسي تأشيرتها رغم خضوعه لعقوباتها
Sputnik
وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف
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ذكر وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، أنه حصل على تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية لحضور مؤتمر أممي في نيويورك، مشيرا إلى أنه نال التأشيرة بسهوله رغم خضوعه لعقوبات واشنطن.

ووصل كولوكولتسيف إلى مقر الأمم المتحدة لحضور لقاء وزراء الداخلية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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يذكر أن واشنطن كانت قد أضافت في 6 أبريل 2018 وزير الداخلية الروسي لقائمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، والتي تضم أسماء 37 مسؤولا وشخصية عامة ومؤسسة رسمية وخاصة في روسيا.

المصدر: القناة التلفزيونية الروسية الخامسة

ادوارد سافين

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