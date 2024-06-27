ناشطون يصفون شولتس بالـ"منفصل عن الواقع" لادعائه بأن موسكو لا تريد السلام

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا برفض الحوار بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا خلال خطاب ألقاه في البوندستاغ.

وأضاف شولتس في خطابه: "روسيا لا تريد السلام، لكن أوكرانيا تريده، تريد سلاما عادلا دون الخضوع أو الخوف من عدوان جديد".

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وفي تعليقات على منصة "إكس"، اتهم ناشطون ألمان شولتس بأنه "منفصم عن الواقع"، وسألوا عما إذا كان شولتس نفسه يريد السلام، كما اتهموه بإثارة الصراع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: تاس