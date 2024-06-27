تقرير: تضاعف عدد المسؤولين الأمريكيين المثليين ثلاث مرات من 2017

تضاعف عدد المسؤولين المنتخبين من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا من 448 في عام 2017 إلى 1303 في مايو 2024.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد Out for America Institute، الذي يهدف إلى تعزيز تمثيل مجتمع المثليين في الوظائف العامة، تظهر نتائج هذا العام زيادة بنسبة 10% عن عدد المسؤولين المنتخبين في العام الماضي وأعلى عدد مسجل منذ أن بدأ المعهد في تتبع التمثيل السياسي لمجتمع LGBTQ+.

وحسب التقرير فإنه في كل عام منذ عام 2017، زاد عدد أصحاب المناصب من مجتمع LGBTQ+ بمعدل يتراوح بين 5.8% و25%.

ووجدت الدراسة أن المسؤولين المنتخبين غير محددي الجنس (non-binary) زادوا بمعدل أعلى بكثير من المسؤولين المنتخبين من مجتمع LGBTQ + المتوافقين جنسيا من عام 2023 إلى عام 2024 (69.6٪ و 9.2٪ على التوالي)، لكن عدد المسؤولين المنتخبين المتحولين جنسيا انخفض لأول مرة منذ عام 2017.

وانخفض عدد الرجال والنساء المتحولين الذين يشغلون مناصب منتخبة بنسبة 6% من 50 في عام 2023 إلى 47 في عام 2024.

المصدر: axios