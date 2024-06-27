سيئول تتهم بيونغ يانغ بإرسال أكثر من 180 بالونا مليئا بالقمامة إلى كوريا الجنوبية

قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 180 بالونا مليئا بالقمامة تجاه البلاد طوال الليل فيما يمثل إطلاق البالونات الـ3 على التوالي هذا الأسبوع.

وأضافت هيئة الأركان في رسالة نصية أرسلتها للصحفيين أن "حوالي 70 بالونا يحمل معظمها قطعا صغيرة من الورق هبط معظمها في سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة".

وأشارت إلى أنه "حتى الساعة التاسعة صباحا لم تكن هناك بالونات تحلق في الهواء" في حين أوضح تحليل القمامة المستردة حتى الآن أنها "لا تحتوي على مواد ضارة".

ومنذ 28 مايو أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات على مدى 7 مرات في خطوة "للمعاملة بالمثل" ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها منشقون كوريون شماليون ونشطاء في الجنوب، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وردا على حملة البالونات قامت كوريا الجنوبية لفترة وجيزة ببث مناهض لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت التي تم تركيبها على المناطق الحدودية في 9 يونيو للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها "تظل مستعدة لتشغيل مكبرات الصوت في أي وقت" محذرة من أن "هذه الخطوة ستعتمد على تصرفات الشمال".

المصدر: "يونهاب"