القضاء الأمريكي يحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما

قضت محكمة مانهاتن في نيويورك بسجن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، 45 عاما بعد إدانته بـ"تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

وجاء الحكم الذي تضمن غرامة قدرها 8 ملايين دولار أقل من الحكم بالسجن مدى الحياة الذي طالب به المدعون، علما بأن هرنانديز يبلغ 55 عاما ما يعني أنه قد يموت خلف القضبان.

وقال ممثلو الادعاء إن "هرنانديز استخدم أموال المخدرات لإثراء نفسه وتمويل حملته السياسية وارتكاب تزوير انتخابي في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017".

وتجمع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام محكمة مانهاتن قبل النطق بالحكم رافعين لافتات تندد بـ"جرائم الرئيس السابق".

وكان هرنانديز الذي قال المدعون الفدراليون الأمريكيون إنه "حول بلاده الواقعة في أمريكا الوسطى إلى دولة مخدرات خلال فترة رئاسته من 2014 إلى 2022" قد أشار في وقت سابق من خلال فريقه القانوني إلى أنه "سيطعن في حكم الإدانة".

وأدين رئيس هندوراس السابق في مارس بـ"تسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين معظمها من كولومبيا وفنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ عام 2004 أي قبل فترة طويلة من رئاسته".

وتم تسليمه للسلطات الأمرسكية في عام 2022 بتهمة "مساعدة مهربي مخدرات مقابل رشاوي بملايين الدولارات".

ويأتي الحكم على هرنانديز بعد إدانات مشابهة في الولايات المتحدة لرؤساء سابقين آخرين لدول في أمريكا اللاتينية، مثل البنمي مانويل نورييغا في 1992 والغواتيمالي ألفونسو بورتييو في 2014.

وكانت المحكمة الأمريكية قد حكمت في مارس 2021 بالسجن مدى الحياة على أخ الرئيس الهندوراسي السابق خوان أنطونيو هرنانديز، بتهم تهريب المخدرات.

المصدر: "أ ف ب"