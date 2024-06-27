أهالي قتلى 7 أكتوبر يطالبون المحكمة العليا الإسرائيلية بلجنة تحقيق: نريد الرواية الحقيقية!

يقدم أهالي قتلى 7 أكتوبر وأقارب الأسرى الموجودين في غزة، الخميس، التماسا أمام المحكمة العليا في إسرائيل يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكشف حقيقة ما جرى بأحداث 7 أكتوبر.

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ووفق ما أفاد موقع "واينت" العبري، فإن الأهالي يطالبون اللجنة "بالتحقيق في المستوى السياسي والأمني والخدمة العامة وكل من كان له يد في العمليات والقرارات التي أدت إلى الفشل"، في 7 أكتوبر.

وأكد الأهالي أن أهمية هذه اللجنة تكمن في "اكتشاف الإخفاقات والبحث عنها واستخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرارها، وتحديد المسؤولين عن التقصير ومسؤوليتهم في ذلك واستخلاص النتائج، من أجل إعطاء رواية حقيقية" لما جرى في يوم السابع من أكتوبر.

وشنت حركة حماس فجر السابع من أكتوبر، هجوما مباغتا على إسرائيل أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 240، أفرج لاحقا عن 100 منهم بإطار صفقة، فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة منذ ذلك الوقت على قطاع غزة، فقتلت أكثر من 37 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصابت أكثر من 86 ألفا، ودمرت مناطق واسعة من القطاع، ومنعت دخول المساعدات إلى الأهالي ما أدى إلى مجاعة في شمال القطاع قد تمتد إلى جنوبه المكتظ بأكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة.

المصدر: واينت+ RT