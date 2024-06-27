زعيم اليمينيين في فرنسا يعتزم مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا "إذا لم يؤد ذلك إلى التصعيد" مع روسيا

أكد جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المحسوب على اليمين المتطرف، أنه سيواصل الدعم العسكري لأوكرانيا إذا لم يؤد ذلك إلى التصعيد مع روسيا.

وجاء ذلك في مقابلة لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مع السياسي الفرنسي، الذي خلف مارين لوبان في قيادة "التجمع الوطني"، والذي يعتبر من المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء الفرنسي المقبل في حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

وبشأن مواقفه تجاه روسيا، قال بارديلا إن "موقفي تغير، وهو لن يتغير مرة أخرى".

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ولم يكشف ارديلا عن أي تفاصيل بشأن مستوى دعمه لأوكرانيا في العام المقبل في حال رئاسته للحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وقعت مع أوكرانيا اتفاقية تعاون أمني لمدة 10 سنوات، تنص إلى جانب أمور أخرى على تقديم 3 مليارات يورو من الدعم العسكري الفرنسي لكييف هذا العام.

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا المقررة في 30 يونيو الجاري، وقد تصدر "التجمع الوطني" لاستطلاعات رأي الناخبين بعد تحقيقه فوزا في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات.

المصدر: "فاينانشال تايمز"