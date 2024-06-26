ميقاتي يبحث مع اردوغان هاتفيا الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال إتصال هاتفي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

وشكر ميقاتي الرئيس اردوغان على موقفه الأخير الذي أكد فيه أن "تركيا تقف إلى جانب لبنان، وتدعو دول المنطقة إلى دعمه".

وقال ميقاتي: "إننا نثمن موقف الرئيس أدوغان ودعم تركيا المستمر للبنان في كافة المجالات وفي جميع المحافل الدولية".

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن إسرائيل "التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان ونلاحظ تلقيها دعم الغرب من خلف الستار".

وشدد على أن "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".

إقرأ المزيد

وأردف "تركيا تقف بجانب الشعب اللبناني الشقيق ودولته وأدعو باقي دول المنطقة إلى التضامن مع لبنان".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، رغم قيام المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين بمباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت.

المصدر: RT