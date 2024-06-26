صاروخ "حاطم 2" الفرط صوتي.. الحوثيون يكشفون عن إمكانيات عسكرية جديدة

كشف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن إمكانيات وقدرات الصاروخ الباليستي الفرط صوتي الجديد "حاطم 2" الذي يعمل بالوقود الصلب، كما نشرت لقطات لاستخدامه لأول مرة ضد سفينة إسرائيلية.

وأظهرت لقطات بثها الإعلام الحربي اليمني التابع للجماعة، مشاهد إطلاق "حاطم 2" على سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي.

وأشار الفيديو إلى أن الصاروخ الباليستي يتمتع بنظام تحكم ذكي وقدرة على المناورة، ويمتلك عدة أجيال بمديات مختلفة، كما أنه تم صنعه في هيئة التصنيع العسكري اليمنية.

وكانت قد أعلنت "أنصار الله" اليمنية يوم أمس الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في بحر العرب، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضحت حركة أنصار الله اليمنية في بيان رسمي أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية.

وأضاف البيان أن الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك.

المصدر: RT