"أنصار الله" تكشف عن استخدام صاروخ فرط صوتي لقصف سفينة إسرائيلية

كشفت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الأربعاء، استخدام صاروخ فرط صوتي محلي الصنع في عملية استهداف السفينة الإسرائيلية (MSC SARAH V) في البحر العربي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في قناته على "تلغرام": "القوات المسلحة اليمنية تكشف ولأول مرة عن هوية الصاروخ الذي استهدف سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي".

وأضاف "هو صاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة وسيتم توزيع مشاهد الإطلاق مع بقية التفاصيل عبر الإعلام الحربي لاحقا".

وكانت قد أعلنت "أنصار الله" اليمنية يوم أمس الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في بحر العرب، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضحت حركة أنصار الله اليمنية في بيان رسمي أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية.

وأضاف البيان أن الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك.

المصدر: RT