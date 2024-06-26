نيبينزيا: كييف دمرت أكثر من 1000 مؤسسة صحية وتعليمية وقتلت مئات الأطفال

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن أكثر من 1000 مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا تعرضت لأضرار أو تم تدميرها بسبب هجمات قوات كييف في عام 2023.

وأضاف المندوب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة: "في عام 2023 وحده، دمرت جزئيا أو كليا أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقا لما صرح به نيبينزيا فإن القوات المسلحة الأوكرانية مسؤولة عن مقتل 192 طفلا وإصابة 554 طفلا على أراضي روسيا الاتحادية في الفترة من فبراير 2022 إلى أبريل 2024.

وحمل المندوب الروسي كييف المسؤولية أيضا عن مقتل 129 طفلا وإصابة 503 آخرين في دونباس خلال الفترة 2014-2022.

المصدر: نوفوستي