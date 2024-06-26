نتنياهو يرد على انتقاد غالانت والبيت الأبيض يعلّق

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو على تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت التي أدلى بها خلال تواجده حاليا في الولايات المتحدة حول "حول الخلافات في الغرف المغلقة".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد أن قال غالانت قبل لقائه مع كبير مستشاري البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في معرض انتقاده ضمنيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لدينا أهداف مشتركة، ولكن أحيانا نختلف حول طرق تحقيقها.. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".

وأشار غالانت إلى أنه سيطرح في لقائه مع سوليفان مجموعة من القضايا، من بينها الساحتان الشمالية والجنوبية، والقضية الإيرانية و"القضايا المتعلقة بهما"، وأيضا مسألة توريد الأسلحة لإسرائيل، القضية التي أدت إلى مواجهة علنية بين رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولي البيت الأبيض، مضيفا: "عقدت هنا خلال الأسبوع الماضي سلسلة طويلة من الاجتماعات مع وزير الدفاع لويد أوستن، ومع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومع كثيرين آخرين. هذه الاجتماعات مهمة للغاية ونحن في مرحلة الاتفاق على الأمور".

ورد بنيامين نتنياهو على وزير الدفاع قائلا: "عندما لا يتم حل الخلافات لأسابيع في الغرفة المغلقة، يحتاج رئيس وزراء إسرائيل إلى التحدث بصراحة لجلب ما يحتاجه مقاتلونا.. وهذا ما حدث هذه المرة أيضًا".

في حين قال البيت الأبيض: "لن نرد على كل تصريحات نتنياهو، سنركز على ما تحتاجه إسرائيل"، مردفا: "يدرس سوليفان وغالانت كيفية منع جبهة حرب أخرى. إننا نعمل جاهدين على تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل من خلال الوسائل الدبلوماسية. ما زلنا نعمل مع نتنياهو وفريقه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من إنهاء القتال".

المصدر: "معاريف"