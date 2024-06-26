إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)

كوّم محتجون على قانون تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي روث الحيوانات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم.

ووضع النشطاء لافتات أمام منازل وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزراء وأعضاء كنيست آخرين كتب عليها "الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين = القرف للطلاب الاحتياطيين".

يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بتجنيد الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".

المصدر: Ynet