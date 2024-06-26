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إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)

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إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)
البراز أمام منزل عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
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كوّم محتجون على قانون تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي روث الحيوانات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم.

ووضع النشطاء لافتات أمام منازل وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزراء وأعضاء كنيست آخرين كتب عليها "الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين = القرف للطلاب الاحتياطيين".

إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)البراز أمام منزل وزير المالية بتسلئيل سموتريش
إسرائيل.. محتجون على قانون التجنيد يكوّمون روث الحيوانات أمام منازل الوزراء (صور)البراز أمام منازل وزير العدل ياريف ليفين

يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بتجنيد الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".

المصدر: Ynet

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