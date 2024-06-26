طهران: اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل مع روسيا ينتظر اللمسات الأخيرة قبل توقيعه

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفري أن اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا بات جاهزا، وينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل توقيعه.

وقال سفري لوكالة "نوفوستي": "اتفاق التعاون الشامل بين إيران وروسيا جاهز، ولا يواجه أي مشاكل. أرجّح أن يتم التوقيع عليه قريبا من قبل رئيسي البلدين.. لا توجد أي عوائق أمام توقيعه".

إقرأ المزيد

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أمس الثلاثاء إن الجانب الروسي يتوقع التوقيع على اتفاق التعاون الشامل مع إيران "في القريب العاجل"، وأنه لم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل توقيعه.

وبدأ البلدان إعداد الاتفاق في أعقاب مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند في سبتمبر 2022.

المصدر: نوفوستي