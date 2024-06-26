غالانت لأوستين: إيران أكبر خطر على العالم مستقبلا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت خلال لقائه نظيره الأمريكي لويد أوستين بأن إيران تشكل "أكبر خطر على مستقبل العالم"، داعيا واشنطن لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال غالانت خلال اللقاء مع أوستين في البنتاغون، يوم الثلاثاء، إن "أكبر خطر على مستقبل العالم هو إيران. وحان الوقت لتنفيذ التزامات الإدارات الأمريكية التي قطعتها على نفسها منذ سنوات طويلة بشأن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وحذر غالانت من "انقضاء الوقت" في هذا الصدد، مضيفا: "نحن اليوم في مفترق الطرق الذي سيؤثر على الشرق الأوسط بأسره".

إقرأ المزيد

وأضاف: "في غزة علينا أن نعمل على ضمان عودة الرهائن الـ 120... وإنهاء نظام "حماس" الإرهابي. وفي الشمال نحن عازمون على ضمان الأمن والعودة الآمنة لسكان مراكزنا الأهلية إلى منازلهم".

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، ولكن "علينا أن نبحث أيضا الاستعداد لأي سيناريو محتمل لتطور الأحداث".

وتأتي زيارة غالانت للولايات المتحدة على خلفية استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة وتفاقم التوترات على الحدود مع لبنان، حيث يستمر تبادل الضربات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات