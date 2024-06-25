الدفاع الروسية تعلن تحرير 90 عسكريا روسيا من أوكرانيا بواسطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تحرير 90 عسكريا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر داخل الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، نتيجة لعملية تفاوض.

وقالت الوزارة في بيان: "25 يونيو من هذا العام ونتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 90 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 90 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة: "سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية"، مؤكدة أنه "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وأشارت الدفاع الروسية إلى الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة من وساطة إنسانية في عودة العسكريين الروس من الأسر.

وقالت إن "الإمارات العربية المتحدة قامت بدور الوسيط وقدمت مساعدة ذات طبيعة إنسانية لعودة العسكريين الروس من الأسر".

يذكر أن عملية التبادل السابقة لأسرى الحرب جرت في 31 مايو، وتم تحرير 75 جنديا من الأراضي الأوكرانية. وفي المقابل، تم نقل نفس العدد من الأشخاص إلى كييف.

المصدر: RT