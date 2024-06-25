غانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ويجب أن نعيد المختطفين حتى لو كان الثمن باهظا

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريح يوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" فكرة لا يمكن تدميرها ولكن بإمكاننا القضاء على قدراتها.

وأضاف غانتس أن التحدي الأول الذي تواجهه إسرائيل هو التعامل مع "حماس" و"استعادة المختطفين بعد 9 أشهر من الجحيم".

وأكد السياسي الإسرائيلي أنه "آن الأوان لإعادة مختطفينا ولو كان بثمن باهظ"، كما "يجب أن يعيش سكان الشمال والجنوب بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد".

كما تطرق غانتس إلى الملف الإيراني مشيرا إلى أن إقامة محور شرق أوسطي أمريكي أوربي ضد إيران سيكون نصرا حقيقيا.

وفي نفس السياق أضاف أن لدى إسرائيل "القدرة أن تجعل لبنان في الظلام وأن تدمر القدرة العسكرية لحزب الله في أيام ولكن علينا أن نستعد لدفع ثمن ذلك أيضا".

تجدر الإشارة لى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى عكس قرارات مجلس الحرب الذي يريد الذهاب الى صفقة شاملة، أعلن أمس الاثنين، أنه يريد صفقة جزئية يعيد فيها بعض الأسرى لدى حماس على أن يعود لاستئناف القتال بعد ذلك.

المصدر: RT