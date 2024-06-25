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الجنائية الدولية تصدر "مذكرة اعتقال" بحق شويغو ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي

أخبار العالم

الجنائية الدولية تصدر
Sputnik Sergei Bobylev
سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (وزير الدفاع سابقا) ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، أشار إلى أنه "في 24 يونيو، أصدرت اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الثانية أمري اعتقال بحق شخصين هما سيرغي شويغو وفاليري غيراسيموف في سياق الوضع بأوكرانيا".

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الجدير بالذكر هو أن الدول التي يعيش بها أكثر من نصف سكان العالم لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، روسيا والهند وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وغيرها.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أيد في وقت سابق فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تهديدها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحق رئيسة مفوضية حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا فيما زعمت إنه بسبب ما أسمته "الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة الأوكرانية" على حد تعبيرها.

المصدر: RT

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