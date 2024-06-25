الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2345 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 79 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2345 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 235 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وكبدت العدو 445 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وكبدت العدو 830 عسكريا ودمرت مدرعتين ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 3 هجمات وتكبيد العدو 560 قتيلا وتدمير دبابة وآليات ومدافع غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا ومدافع غربية وآليات.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 125 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

تم تدمير مستودعين للمعدات العسكرية ومحطة رادار "أف-18".

إسقاط 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 79 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية