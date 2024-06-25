سوناك: أمامنا عشرة أيام لإنقاذ بريطانيا من حزب العمال

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يتجاهل إحباط الناس منه، وحث الناخبين على عدم السماح لتحفظاتهم ودعم حزب المحافظين.

وفي خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية في لندن، قال رئيس الوزراء إنه يتفهم تردد الناس بشأن التصويت للمحافظين مرة أخرى، معترفا "بأننا لم نقم بكل شيء بشكل صحيح" خلال السنوات القليلة الماضية.

لكنه ذكر ناخبي حزب المحافظين بأن انتخابات الرابع من يوليو ليست انتخابات فرعية أو "استفتاء علي أو على حزبنا.. إنها خيار بشأن مستقبل بلادنا والحكومة التي تريد قيادتها لمدة خمس سنوات"، مناشدا إياهم رؤية الصورة الأكبر.

واعتبر سوناك أنه أمام المحافظين "10 أيام لإنقاذ بريطانيا" من حكومة حزب العمال التي يمكن أن يستمر حكمها لأكثر من عقد، مضيفا: "أتفهم تردد الناس في تقديم دعمهم لنا مرة أخرى. أنا لست أعمى عن إحباطهم مني ومن حزبنا. لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة على أي شخص، مع كوفيد، ومع أوكرانيا".

وحث أنصاره على عدم "الاستسلام لحزب العمال"، مشددا على أنه يجب عليهم "الكفاح من أجل كل صوت، والنضال من أجل قيمنا، والنضال من أجل رؤيتنا لبريطانيا، لأننا نحن المحافظون الوحيدون القادرون على تحقيق المستقبل الآمن الذي تحتاجه وتستحقه بلادنا".

وهاجم سوناك زعيم حزب العمال كير ستارمر، مدعيا أن الأخير غير رأيه حو لكل قرار اتخذه، محذرا: "في هذه الأوقات الغامضة، لا يمكن أن يكون لديك شخص غير أكيد من مواقفة كرئيس للوزراء. لأنه لديه مثل هذا الماضي، فهو لا يستحق أن يقرر مستقبلك".

ورأى سوناك أن حزب العمال سيعطي الأولوية لـ"العقيدة البيئية" على الأمن القومي البريطاني وتكاليف المعيشة، معتبرا أن "المستقبل في ظل حزب العمال سيشمل المهاجرين غير الشرعيين في شوارعنا، وسيعرض الأمن البريطاني للخطر، وأشخاص مثقلون بالفواتير المرتفعة".

المصدر: "التلغراف"