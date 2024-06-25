الخارجية الأسترالية: رئيس الوزراء بحث قضية أسانج مع بايدن وسوناك

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز كان يبحث قضية الصحفي الأسترالي جوليان أسانج مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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وقالت في كلمة بمجلس الشيوخ الأسترالي: "كان أنتوني ألبانيز يبحث قضية جوليان أسانج مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منذ لحظة وصوله إلى السلطة عام 2022. قاد رئيس الوزراء هذه المبادرة وكشف بوضوح الأولوية التي يعطيها لقضية أسانج".

وأضافت أن الحكومة الأسترالية كانت تعرض على أسانج وأسرته الدعم القنصلي اللازم خلال وجوده في السجن البريطاني.

وذكرت أنها التقت شخصيا أكثر من مرة بأفراد أسرة أسانج ومجموعة من الحقوقيين والمفوض الأسترالي لدى بريطانيا وسفير البلاد لدى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن أسانج رفضت زيارات القناصل الأستراليين لعدة سنوات، لكنه في عام 2023 قام المفوض الأسترالي لدى بريطانيا بزيارة أسانج وقابله عدة مرات منذ ذلك الحين بناء على طلب وونغ.

وفي وقت سابق حكمت محكمة لندن العليا بالإفراج عن جوليان أسانج بكفالة بعد قضائه خمس سنوات في السجن.

المصدر: نوفوستي