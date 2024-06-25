واشنطن تعليقا على اعتداء سيفاستوبل: نزود كييف بالأسلحة لتدافع عن أراضيها

علق متحدث الخارجية الأمريكية على استدعاء الخارجية الروسية سفيرة بلاده لديها على خلفية اعتداء كييف بصواريخ أمريكية استهدفت المدنيين في سيفاستوبول بالقرم، دون أي إدانة للهجوم.

وقال ماثيو ميللر متحدث الخارجية الأمريكية: "لقد رأيت التعليقات من قبل قيادة موسكو، أعتقد أنها مرتبطة بالتقرير عن الهجوم على شبه جزيرة القرم، وسأخبركم فقط بما قالته السفيرة عندما التقت بوزارة الخارجية الروسية.. وبالطبع نحن نأسف لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.. نحن نزود أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي هي جزء من أوكرانيا. ويمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب.. من خلال وقف سيطرتها على الأراضي الأوكرانية".

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واستدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لين تريسي أمس الاثنين على خلفية اعتداء كييف الإرهابي بصواريخ أمريكية استهدفت المدنيين في سيفاستوبول بالقرم، وأبلغتها بأن هذه الجريمة لن تبقى بلا رد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصابة أكثر من 120 آخرين.

المصدر: RT