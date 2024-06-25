الدفاعات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

أسقطت الدفاعات الروسية 30 مسيرة أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مقاطعتي بيلغورود وفورونيج جنوب غربي روسيا.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تليغرام" بتعرض مدينة ومناطق بيلغورود لهجوم مكثف بطائرات بدون طيار أسفرعن وقوع إصابات وبعض الأضرار المادية في البنى التحتية والمنازل والسيارات.

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وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، ما يؤكد حسب الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة استمرار العملية العسكرية الروسية لإبعاد قوات كييف عن الحدود بمدى الأسلحة التي في حوزتها.

المصدر: نوفوستي، RT