نيبينزيا: مناقشة الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول في اجتماع لمجلس الأمن الدولي

أعلنت روسيا عن مناقشة هجوم أوكرانيا على البنية التحتية المدنية لسيفاستوبول بصواريخ ATACMS التكتيكية المجهزة برؤوس حربية عنقودية في الاجتماع القادم لمجلس الأمن.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين "ستتم مناقشة هذا الأمر في الإحاطة الدورية القادمة حول أوكرانيا، والتي ستعقد بالتأكيد في يوليو.. كما تعلمون ، سياستنا هي أنه إذا طلب أصدقاؤنا الغربيون الرسميون اجتماعا، فإننا نرد بالمثل". وقال "لكننا لن نتردد في الحديث عما يفعله نظام كييف الذي يرعاه الغرب ، أو ما يفعله الآن في القطاع المالي ، في محاولة لسرقة الأموال الروسية والتخلي عنها. هذا عار كامل من جانب الدول التي تعلن نفسها مدافعة عن القانون الدولي".

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وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قد أشار يوم أمس الأحد في تعليقه على قصف قوات كييف لمدينة سيفاستوبول الروسية، إلى أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات القتالية أمر غير مقبول، لكنه لم يكن ليدين جريمة نظام كييف.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف.

وأوضحت زاخاروفا أن هناك تسييساً منذ سنوات عديدة، لجميع التصريحات والإجراءات في الاتجاه الأوكراني لإرضاء الغرب وبشكل حصري في سياق مناهض لروسيا.

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فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تورط الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي نفذ على سيفاستوبول يوم أمس، أمر لا يقبل الشك.

واستدعت الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على السكان المدنيين في سيفاستوبول وسقوط ضحايا بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد مسؤولية واشنطن وكييف عن الضربة الصاروخية التي استهدفت سيفاستوبول.

وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصابة أكثر من 150 آخرين.

المصدر: نوفوستي+RT