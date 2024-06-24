ترامب يزعم تعرضه "للتعذيب" في سجن جورجيا

زعم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب أنه تعرض "للتعذيب" أثناء اعتقاله في ولاية جورجيا عام 2023.

وجاء في رسالة لحملة ترامب الانتخابية، تعود لمايو الماضي ونشر موقع "ذي هيل" الإعلامي مقتطفات منها يوم الاثنين: "أود أن أذكركم بما عملوا لي. وهم عذبوني في سجن مقاطعة فولتون والتقطوا صورة جنائية لي".

يذكر أن ترامب خضع لإجراءات اعتقال رسمية في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في أغسطس عام 2023، حيث كان يحاكم في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئيسية" التي جرت في عام 2020، والتي خسرها ترامب دون الاعتراف بهزيمته، فيما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021 عندما كان من المخطط إقرار نتائج الانتخابات من قبل الكونغرس.

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وقضى ترامب في سجن فولتون نحو 20 دقيقة، حيث خضع لكافة الإجراءات الرسمية المطلوبة الخاصة بالمعتقلين، بما في ذلك أخذ بصمات أصابعه والتقاط الصورة الجنائية له، ثم تم إطلاق سراحه.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للاعتقال والتقاط الصورة الجنائية، وكذلك أول رئيس أمريكي يحاكم بتهم جنائية بشكل عام.

المصدر: "ذي هيل"