نتنياهو يقدم ثلاثة وعود لـ"الكنيست" بشأن الحرب على غزة

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست اليوم الاثنين بعدم إنهاء الحرب حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على حماس وإحباط نوايا إيران لتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو أمام الكنيست: "أعدكم بثلاثة أشياء. أولا، لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع رهائننا من الأحياء والأموات. ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس بايدن وموقفنا لم يتغير".

وأضاف: "ثانيا، وهو ما لا يتعارض مع الأول، لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس، وحتى نعيد سكان الجنوب والشمال آمنين إلى منازلهم، وثالثا، بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، سنحبط نوايا إيران لتدميرنا".

وفي مواجهة الضغوط الشديدة من الرأي العام الإسرائيلي، اعتبرت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن نتنياهو يتراجع بذلك عن التصريحات التي أدلى بها أمس الأحد، خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة 14 الإسرائيلية ووصفتها عائلات أسرى في قطاع غزة بأنها "تراجع نتنياهو عن مقترح نتنياهو"، واتهمته بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق تبادل مع حماس.

وكان نتنياهو قد قال في أول مقابلة معه تجريها قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب، إنه لن يقبل إلا باتفاق "جزئي" مع حركة "حماس" لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة.

وأكد أن الجيش سيظل في القطاع، وقال: "لست على استعداد لإنهاء الحرب وترك حماس كما هي".

وأشار نتنياهو إلى أن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وأضاف: "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

المصدر: RTر