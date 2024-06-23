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تل أبيب تعلن عن جرحى إسرائيليين بهجوم على موقع "المطلة" وحزب الله يؤكد سقوط قتلى

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تل أبيب تعلن عن جرحى إسرائيليين بهجوم على موقع
Legion-Media
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط جرحى إسرائيليين في موقع المطلة بقصف نفذه "حزب الله" اللبناني الذي أكد سقوط قتلى ومصابين عندما استهدف صاروخ آلية عسكرية إسرائيلية في المكان.

وأعلن "حزب الله" في بيان أنه "بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الاسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح".‏

وفي وقت سابق أفاد مراسل "RT" في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور بلدات الخيام ودير ميماس وكفركلا وتلة العزية جنوب لبنان.

ومع تواصل التوتر على الحدود اللبنانبة الإسرائيلية وقصف واستهداف "حزب الله" لمواقع الجيش الإسرائيلي، نشر الحزب أمس السبت، تسجيلا يوثق صورا ملتقطة من الجو لمواقع داخل إسرائيل دون تحديد طبيعتها، وذلك في إشارة إلى إمكانية استهدافها.

كما حذر "حزب الله" إسرائيل من إمكانية إقدامها على شن حرب، وقال إن "من يفكر في الحرب معنا سيندم".

المصدر: RT

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