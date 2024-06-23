القرم تعلن الاثنين يوم حداد بسبب الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول

أعلن حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن يوم الاثنين يوم حداد في شبه الجزيرة بسبب المأساة الناجمة عن هجوم القوات الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول.

وقال أكسيونوف في بيان نشره على "تيليغرام"، يوم الأحد: "في جمهورية القرم، تم إعلان يوم 24 يونيو يوم حداد. ويوم الاثنين، تم إلغاء جميع الأحداث الثقافية والرياضية والترفيهية في الجمهورية".

وهاجمت قوات كييف يوم الأحد مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية.

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجّاييف، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت للصواريخ الخمسة التي أطلقتها قوات كييف في سماء المدينة، لكن شظايا الصواريخ سقطت في المنطقة الساحلية.

ووفقا لأحدث البيانات، تسبب الهجوم الصاروخي في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 124 شخصا جراء ذلك من بينهم 27 طفلا.

المصدر: نوفوستي