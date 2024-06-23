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إكرامية بـ500 دولار.. ترامب يروج لحملته الانتخابية بطريقة غير متوقعة (فيديو+صور)

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إكرامية بـ500 دولار.. ترامب يروج لحملته الانتخابية بطريقة غير متوقعة (فيديو+صور)
Globallookpress
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إكرامية بقيمة 500 دولار في مطعم Tony and Nick's Steaks خلال جولة انتخابية جنوب فيلادلفيا، وكتب على خلفية الشيك "لا ضرائب على الإكرامية".

في وقت سابق وخلال تجمع حاشد في لاس فيغاس، وعد ترامب الناخبين بأن أول شيء سيفعله بعد عودته إلى البيت الأبيض هو إلغاء الضرائب على البقشيش، الذي يعده المصدر الرئيسي للدخل للعاملين في صناعة الترفيه بمدينة ولاية نيفادا ذات الأهمية الانتخابية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن زيارة ترامب للمطعم كانت "غير متوقعة".

وبعد هذه الزيارة، توجه ترامب للتحدث في جامعة تمبل في فيلادلفيا في إطار حملة إعادة انتخابه.

وذكرت "فوكس بيزنس": "توقف الرئيس السابق ترامب بشكل مفاجئ أثناء الحملة الانتخابية... في مطعم توني آند نيك ستيكس... يجري الحديث عن أن ترامب ترك انطباعا كبيرا ليس فقط بإكراميته البالغة 500 دولار، وإنما أيضا بكتابة عبارة: لا ضرائب على الإكراميات".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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