إكرامية بـ500 دولار.. ترامب يروج لحملته الانتخابية بطريقة غير متوقعة (فيديو+صور)

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إكرامية بقيمة 500 دولار في مطعم Tony and Nick's Steaks خلال جولة انتخابية جنوب فيلادلفيا، وكتب على خلفية الشيك "لا ضرائب على الإكرامية".

في وقت سابق وخلال تجمع حاشد في لاس فيغاس، وعد ترامب الناخبين بأن أول شيء سيفعله بعد عودته إلى البيت الأبيض هو إلغاء الضرائب على البقشيش، الذي يعده المصدر الرئيسي للدخل للعاملين في صناعة الترفيه بمدينة ولاية نيفادا ذات الأهمية الانتخابية.

VOTE TRUMP—NO TAX ON TIPS!!! pic.twitter.com/IeddHfp9Vm — Margo Martin (@margommartin) June 22, 2024

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن زيارة ترامب للمطعم كانت "غير متوقعة".

Everyone deserves no taxes on tips!!! pic.twitter.com/EY9MRqEjg9 — Margo Martin (@margommartin) June 22, 2024

وبعد هذه الزيارة، توجه ترامب للتحدث في جامعة تمبل في فيلادلفيا في إطار حملة إعادة انتخابه.

وذكرت "فوكس بيزنس": "توقف الرئيس السابق ترامب بشكل مفاجئ أثناء الحملة الانتخابية... في مطعم توني آند نيك ستيكس... يجري الحديث عن أن ترامب ترك انطباعا كبيرا ليس فقط بإكراميته البالغة 500 دولار، وإنما أيضا بكتابة عبارة: لا ضرائب على الإكراميات".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية