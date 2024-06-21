ترامب يعد جميع الخريجين الأجانب من الجامعات الأمريكية بـ "البطاقة الخضراء"

وعد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد ترامب بضمان حصول خريجي الجامعات الأجانب على تصريح الإقامة الدائم "البطاقة الخضراء" إذا فاز في الانتخابات.

وقال ترامب في مقابلة على برنامج All In podcast: "ما أريد أن أفعله وما سأفعله هو أنه إذا تخرجت من الكلية، أعتقد أنه يجب عليك الحصول تلقائيا على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) مع شهادتك".

وأشار إلى أن اقتراحه ينطبق على التعليم العالي لمدة عامين وأربعة أعوام.

"البطاقة الخضراء" (Green Card) تعرف رسميا ببطاقة الإقامة الدائمة، هي وثيقة هوية تظهر أن حاملها يمتلك إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وتطلق على حاملي البطاقة الخضراء رسميا صفة مقيمين دائمين شرعيين.

ويوجد حتى عام 2019، نحو 13.9 مليون حامل للبطاقة الخضراء، 9.1 مليون منهم مرشحون ليصبحوا مواطنين أمريكيين. ويخدم 65 ألفاً منهم تقريبا في الجيش الأمريكي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، والمنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقد حصل كلا المرشحين على ما يكفي من أصوات المندوبين من الأصوات الأولية لتأمين الترشيح من قبل حزبيهما، وأعلن جميع منافسيهم تقريبا انسحابهم من السباق الانتخابي.

المصدر: RT