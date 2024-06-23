إعلام عبري: اعتراض مسيرة قرب موقع عسكري وسقوط صواريخ شمال إسرائيل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حرائق شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من حزب الله وسقوط شظايا جراء اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان قرب مقر عسكري ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع "i24news.tv" تم نشوب 3 حرائق في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من حزب الله والتي أصابت منزلين سكنيين.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم اعتراض طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة معهد ليشم التابع لشركة رافائيل (للصناعات العسكرية) في منطقة مسغاف القريبة من كرميئيل شمال اسرائيل.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" تم اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق منشأة دفاعية حساسة قرب سخنين، وهي منطقة تضم مصنعا كبيرا تابعا لشركة رافائيل للصناعات الدفاعية.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن هجمات طائرات حزب الله المسيرة أو اعتراضها تسببت في اندلاع حرائق بالقرب من ديشون وغابة ميسغاف وأيليت هشاهار.

وأكد الجيش الإسرائيل إصابة جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار.

وأظهر مقطع فيديو الأضرار التي تعرض لها مكان مبيت للجيش الإسرائيلي جراء انفجار مسيرة انقضاضية في ايلييت هشاهار في المنطقة الشمالية.

وفي وقت سابق أفادت إذاعة الجيش، بانفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صباح اليوم الأحد، في منطقة "بيت هلل" في الجليل.

Footage circulating on social media shows a Hezbollah drone impacting in northern Israel, before a second drone is shot down by air defenses. pic.twitter.com/YPhz9o1CI6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 23, 2024

הותר לפרסום: כטב״ם חיזבאללה יורט ככל הנראה בהצלחה במרחב מכון לשם, ששייך לחברת רפאל, באזור משגב

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/wxEHWtE5MR — כאן חדשות (@kann_news) June 23, 2024

وتتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

المصدر: RT