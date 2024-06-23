بوتين: روسيا تعتمد على سلاحها وصناعاتها العسكرية ولا تنتظر العون من أحد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين اعتماد روسيا الكامل على أسلحتها وصناعاتها العسكرية ونجاحها التام في تحقيق ذلك، وأن "أحدا لن يمدّ يده ويعطيها السلاح".

وقال بوتين خلال اجتماع مع حشد من خريجي المعاهد العسكرية الروسية: "في هذه الظروف يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا ننتظر أحدا يمد يده ويعطينا السلاح، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا، ولقد نجحنا في ذلك".

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وأشار بوتين إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي في البلاد ودور ذلك في الحفاظ على قدرات روسيا العسكرية وتعزيزها، ودور الصناعات والإنتاج العسكري في رفد الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي