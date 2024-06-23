إلغاء وتأجيل الرحلات المغادرة من مطار مانشستر البريطاني بعد انقطاع الكهرباء

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة مانشستر شمال غربي إنكلترا بإلغاء وتأخر جميع الرحلات المغادرة من مطار المدينة.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "جميع الرحلات المغادرة من مطار مانشستر تتعرض للإلغاء والتأخير الشديد بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة".

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وأضافت أن "التيار الكهربائي عاد للمنطقة، ولكن تأثير انقطاعه سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم مع عودة المطار إلى العمل".

وأوضحت أن "المسافرين داخل المطار يواجهون بالفعل تأخيرات كبيرة وإلغاءات محتملة، في حين يُنصح الركاب الذين يسافرون في رحلات لاحقة والذين لم يسافروا بعد إلى المطار بعدم الوصول إلى هناك دون التحقق من شركة الطيران الخاصة بهم أولا".

وقال مطار مانشستر في بيان، إنه "يُنصح الركاب المقرر سفرهم من مبنيي الركاب 1 أو 2 بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات قبل القدوم إلى المطار".

وأضاف أن "الركاب الذين من المقرر أن يسافروا من المبنى رقم 3 قد يواجهون تأخيرات ولكن يجب أن يأتوا إلى المطار كالمعتاد ما لم تنصح شركة الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك".

ويعمل المطار حاليا على إعادة جميع الخدمات في أقرب وقت ممكن، لكنه لا يستطيع تقديم جدول زمني حاليا.

المصدر: سبوتنيك