المملكة المتحدة.. ملايين السكان يعانون من صعوبات مالية

أظهرت بيانات لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن أكثر من 7 ملايين من سكان المملكة واجهوا صعوبات في دفع فواتيرهم في بداية 2024 في ظل ارتفاع في تكلفة المعيشة في البلاد.

والبيانات الجديدة دون مستوى الأرقام المسجلة في يناير 2023، حينها تم تسجيل 10.9 مليون شخص، لكنه لا يزال أسوأ من بيانات شهر فبراير 2020 قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا، بحسب ما علقته "سكاي نيوز" على البيانات.

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وذكرت القناة أنه تم تسجيل 5.8 مليون بريطاني في فبراير 2020 على أنهم يعانون من صعوبات مالية.

وأشارت إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الصعوبات المالية هم البالغون غير المتزوجين الذين لديهم أطفال، وأفراد الأقليات العرقية، والمقيمين في شمال شرق إنجلترا، والأشخاص الذين يستأجرون مساكن.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسع الغرب من عقوباته على روسيا وترافق ذلك مع مساعي الغرب للتخلي عن موارد الطاقة الروسية. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة ما أثر على ملايين الأسر.

المصدر: نوفوستي