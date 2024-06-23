"سنتكوم " ترد على "هجوم الحوثيين الناجح" على حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، ونفت "الادعاءات بهجوم ناجح على حاملة "أيزنهاور".

وفي بيان على منصة "إكس" ذكرت "سنتكوم" أن تدمير الزوارق المسيرة جاء بعد أن تقرر أنها "تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

June 22 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.



It was determined these systems presented an imminent threat to U.S., coalition… pic.twitter.com/JiWhrCki61 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 22, 2024

وفي سياق منفصل، أعلنت عن إطلاق "الحوثيين" 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطر عليها "الحوثيون" في اليمن باتجاه خليج عدن "ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

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وحول ما أعلنه "الحوثيون" في وقت سابق عن الهجوم الناجح على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" -CVN-69، أعلنت "سنتكوم" أنها "ادعاءات كاذبة بشكل قاطع".

واعتبرت أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

واختتمت "سنتكوم" بيانها: "يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فإنهم يهددون ويقتلون أرواح المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".

المصدر: RT