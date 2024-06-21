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هولندا تعتزم تقديم منظومة "باتريوت" لأوكرانيا

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هولندا تعتزم تقديم منظومة
Globallookpress Jens BÃ�ttner/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أن هولندا ستقدم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لأوكرانيا، وذلك بالتعاون مع دولة أخرى لم تذكرها.

ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن الوزيرة قولها، يوم الجمعة، إن هولندا تمكنت من جمع المكونات لمنظومة واحدة من هذا النوع.

ولم تكشف أولونغرين عن مواعيد تسليم المنظومة لأوكرانيا "لعدم توفير أي معلومات للروس".

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يذكر أن هولندا كانت قد قدمت لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 نحو 207 عربات مدرعة من طراز YPR و60 دبابة من نوع "تي 72" ونحو 100 دبابة من نوع "ليوبارد 1" بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا، و14 دبابة من نوع "ليوبارد 2A4" بالتعاون مع الدنمارك، و8 أنظمة مدفعية من نوع PzH2000 ومنظومتي "باتريوت" للدفاع الجوي، إضافة إلى الأسلحة والذخيرة الأخرى.

كما وعدت هولندا بتزويد أوكرانيا بـ 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من نوع "إف 16".

المصدر: وكالات

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