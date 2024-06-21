نيبينزيا: السلام في أفغانستان مستحيل بدون التعامل مع "طالبان"

صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن السلام في أفغانستان مستحيل بدون التعامل مع حركة "طالبان" التي تعتبر السلطة الحقيقية في البلاد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "روسيا الاتحادية تدعم بالكامل حق ورغبة شعب أفغانستان في العيش بسلام واستقرار. ويتوقف على هذا الأمر النظام العام في المنطقة".

وتابع: "ولكن بناء هذا السلام الثابت والدائم مستحيل بدون التعامل مع السلطات الحقيقية حول دائرة واسعة من القضايا. ولا يوجد بديل لهذا الطريق. وتتوقف على ذلك سرعة الخروج من المأزق واندماج أفغانستان مجددا مع المجتمع الدولي لاحقا".

وحذر نيبينزيا من اتساع نفوذ المنظمات الإرهابية التي قد تستولى على الأسلحة التي تركتها القوات الغربية في البلاد.

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وقال إنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الحقيقية، يعزز الإرهابيون نفوذهم في البلاد ويزعزعون الوضع بشكل متعمد من خلال ارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية".

وأعرب عن قلقه من نشاط تنظيم "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش".

يذكر أن روسيا تدرس مسألة حذف حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية. وقد وجهت وزارة العدل ووزارة الخارجية مقترحا إلى الكرملين بهذا الصدد. ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي