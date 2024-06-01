الخارجية الروسية تتحدث عن موعد شطب "طالبان" من قائمة المحظورين

قال زامير كابولوف مدير الإدارة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، إن الوزارة لم تعلن بعد موعد شطب حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية.

وأضاف كابولوف الذي يشغل منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان: "حتى الآن تم قول كل شيء، وعندما يتخذ الرئيس القرار حول ذلك سنتحدث".

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وفي وقت سابق، صرح كابولوف لوكالة تاس بأن وزارة الخارجية ووزارة العدل في روسيا، أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين أنه يمكن استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

وقال كابولوف إن روسيا أرسلت دعوة إلى طالبان للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وفي وقت لاحق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن مبادرة احتمال استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية تعكس الواقع الموضوعي.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، للصحفيين أن موسكو تتوقع أن تفي حركة "طالبان" بوعودها بتشكيل حكومة شاملة، لكن الجانب الروسي لا يربط ذلك بسياسته تجاه أفغانستان.

من جانبه، أعرب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن تقدير كابل الشديد لتصريحات السلطات الروسية بشأن إقامة علاقات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية.

المصدر: تاس