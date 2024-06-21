الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 12 مواطناً روسياً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 12 مواطنا روسيا من إدارة شركة Kaspersky Lab (كاسبرسكي لاب) الروسية.

وانسحبت العقوبات الجديدة على إدارة شركة "كاسبرسكي لاب" ومديرها التنفيذي أندريه تيخونوف والمدير الإداري في روسيا ورابطة الدول المستقلة آنا كولاشوفا.

وتضمنت القوائم أيضا مدير الشؤون التجارية إيغور تشيكونوف، ومدير تطوير الأعمال أندريه يفريموف، ومديرة الموارد البشرية مارينا ألكسييفا، ونائب المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد دانييل بورشيف، ومدير الأبحاث والاقتصاد أنطون إيفانوف، ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الاستهلاكية ميخائيل غيربير.

وسبق أن حظرت وزارة التجارة الأمريكية استخدام برمجيات "كاسبرسكي لاب" في الولايات المتحدة بحجة التهديد المزعوم لأمن البيانات، كما فرضت قيود تصدير عليها.

وبحسب الإدارة الأمريكية، يُحظر على الشركة اعتبارا من 20 يوليو "الدخول في أي ترتيبات جديدة" مع أشخاص في الولايات المتحدة، ولا تنطبق هذه الإجراءات على عمل أقسامها "ذات الطبيعة الإعلامية أو التعليمية البحتة".

واعتبارا من 29 سبتمبر، سيتم منع الشركة "وأي من خلفائها أو المتنازل لهم من الدخول في معاملات خدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة في الولايات المتحدة".

ومن جانبه أوضح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن هذه القيود فُرضت لأسباب تتعلق بالمنافسة، مشيرا إلى أن هذا هو "الأسلوب المفضل" لواشنطن في النضال غير العادل.

المصدر: RT