بيسكوف: حظر برامج "كاسبرسكي" في الولايات المتحدة أسلوب لمنافسة غير عادلة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن حظر برمجيات شركة "كاسبرسكي" الروسية في الولايات المتحدة هو أسلوب لمنافسة غير عادلة.

حول الموضوع قال بيسكوف:"الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استخدام برمجيات "كاسبرسكي لاب" من قبل الشركات والمواطنين على أراضيها هو أسلوب للمنافسة غير العادلة .. إنها الطريقة المفضلة للمنافسة غير العادلة وغير النزيهة من جانب الولايات المتحدة، يلجأون إلى مثل هذه الأساليب في كل مرة، كاسبرسكي لاب هي شركة تنافسية للغاية، وتتفوق على منافسيها في الكثير من النواحي".

ومن جهته قال مسؤول في شركة "كاسبرسكي لاب" لوكالة تاس الروسية:"الشركة تخطط لاستخدام الإجراءات القانونية للحفاظ على أنشطتها وعلاقاتها مع عملائها في الولايات المتحدة، وبعد قرار وزارة التجارة الأمريكية بحظر استخدام برمجيات الشركة على أراضي الولايات المتحدة، فإن الشركة ستكون قادرة فقط على القيام بعمليات البيع والترويج لمخدمات Threat Intelligence وبعض خدمات أمن المعلومات هناك، وأن أعمال الشركة لا تزال مستقرة في بلدان أخرى".

إقرأ المزيد

وأضاف:"على الرغم من العرض الذي قدمته شركتنا للتحقق من منتجاتها من قبل طرف ثالث، لكن قرار وزارة التجارة الأمريكية على الأرجح يستند إلى الوضع الجيوسياسي الحالي والمخاوف النظرية وليس إلى التقييم الفني للمنتجات. تخطط شركتنا لاستخدام الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على الأنشطة والعلاقات الحالية مع الشركاء والعملاء".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها تخطط لحظر بيع برمجيات من إنتاج شركة "كاسبرسكي" الروسية في الولايات المتحدة، معبرة عن مخاوفها بشأن "تأثير موسكو" على الشركة.

المصدر: تاس+وكالات روسية