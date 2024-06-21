وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تتعرض لهجمات سيبرانية متعددة

قال مسؤولون إن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" تتعرض لسلسلة هجمات إلكترونية منذ العام الماضي، غير أن المعلومات الحساسة المتعلقة بالصواريخ والأقمار الصناعية لم تتأثر.

وأشار المسؤولون إلى أن "جاكسا" تواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعمل حاليا مع فريق الأمن السيبراني التابع للحكومة لاتخاذ إجراءات مضادة.

وأقر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي بأن الوكالة تعرضت لعدد من الهجمات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أن "جاكسا أجرت تحقيقا للوقوف على حجم الولوج غير القانوني، وأغلقت الشبكات التي تأثرت، وتتحقق من أنها لا تحتوي على معلومات حساسة عن عمليات الصواريخ والأقمار الصناعية والأمن القومي".

وتعهد هاياشي بتعزيز قدرة اليابان على مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأكد مسؤولون اليوم الجمعة أنه لم ينم لعلمهم شيء عن حدوث تسرب معلومات نتيجة الهجمات السيبرانية.

قال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحفيين إن الهجمات التي استهدفت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لم تؤثر على وزارته، لكنه يراقب عن كثب التحقيق الذي تجريه الوكالة- أحد المتعاقدين الرئيسيين مع وزارته.

قال وزير التعليم والعلوم ماساهيتو مورياما أيضا في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إنه يعتقد أنه لم تقع أي أضرار فعلية جراء الهجمات السيبرانية.

المصدر: AP